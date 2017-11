Stern über Bethlehem Weihnachtskonzert

Mit einem ganz besonderen Adventskonzert stimmt der Komponist und Blockflöten­virtuose Hans-Jürgen Hufeisen auf Weihnachten ein: bekannte Weihnachtsmelodien bekommen in seiner Bearbeitung ein Kleid aus Licht und strahlender Energie. Sie werden wie der Stern von Bethlehem zu kraftvollen Hoffnungszeichen. Begleitet wird Hufeisen und Matthias Beck von dem Pianisten Thomas Strauß

Funkelnder Optimismus klingt aus der Weihnachts-Musik. Sterne, die den Weg wei­sen, eine Flamme, die Orientierung gibt in dunkler Nacht – seit alters sind Leuchtfeuer am Himmel, an Küsten und in der weiten Steppe Hoffnungszeichen. Der Stern von Bethlehem ist das Zeichen einer Zeitenwende.

Bekannte Weihnachtsmelodien bekommen in der Bearbeitung von Hans-Jürgen Hufeisen ein neues Kleid. Er befreit zusammen mit seinen Musikern die in ihrer Schlichtheit wunderschö­nen weihnachtlichen Melodien von allem un­nötigen Zierrat und überflüssigem Beiwerk. Festlich und fröhlich kommen Instrumental-Arien aus dem Weihnachtsoratorium von Bach und aus dem Messias von Händel daher, die Hufeisen für diese Konzertbesetzung umgeschrieben hat. Statt über das Dunkel in der Welt zu klagen, zündet Hans-Jürgen Huf­eisen mit seiner Musik ein Licht an.

Matthias Beck ist Musiker und Instrumentenbauer in einer Person. Sein großes Interesse an der Blockflöte wurde durch ein zufälliges Kennenlernen von Hans-Jürgen Hufeisen geweckt. Dieser führte mit seinem begeisternden Unterricht Matthias Beck zum Musikstudium. Bis heute lässt sich in den Konzerten nicht leugnen, wer Becks virtuoses Blockflötenspiel geprägt hat. Als Trompeter spielte Matthias Beck die Trompetenstimmen auf Hufeisens CD-Produktionen ein.

Mit Freude auf die gemeinsamen Advents- und Weihnachtskonzerte präsentierten sich Hufeisen und Beck in einer begeisternden Spiellaune und kommunizierten mit ihren Blockflöten auf höchstem Niveau.