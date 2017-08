× Erweitern Sterne des Südens

Am Samstag, dem 16. September, laden die »Sterne des Südens« zum 15. Mal zum Tag der offenen Tür ins schöne Lehenviertel ein.

Mit seinem Mix aus alteingesessenen Läden und Handwerksbetrieben sowie einer jungen und kreativen Szene ist das Viertel zwischen Immenhofer Straße und Alter Weinsteige eines der lebendigsten und interessantesten Quartiere in Stuttgart. Schlendern sie zwischen den prächtigen Jugendstil-Wohnhäusern durch Läden, Ateliers, Werkstätten oder Galerien. Und genießen Sie die vielfältigen Köstlichkeiten in den zahlreichen Cafés und Restaurants.

28 Sterne präsentieren sich in diesem Jahr mit ihren Angeboten den Gästen und Anwohnern, sieben von ihnen zum ersten Mal: Wenn sich Ihre Kinder also einen neuen Look mit bunten Zöpfen wünschen, schauen Sie doch im Haarsalon NI'NA vorbei. Mit einer Preview macht die macarons GmbH Lust auf nachhaltige Mode – sie wird ab Herbst im Viertel erhältlich sein. Im Kunstraum 34 können Sie Arbeiten von Annabella Spielmannleitner bewundern. Und bei Leckerli Stuttgart gibt es Delikatessen für Ihre vierbeinigen Begleiter. Bei der Praxiseröffnung von Daydosha finden Sie Informationen zu ganzheitlicher und ayurvedischer Therapie, bei Dentics Zahnärzte erfahren Sie Neues über alternative Zahnheilmethoden. Und wenn Sie das Motto »Glücklichsein statt Stress im Kopf« anspricht, dann gehen Sie doch zu einem Vortrag bzw. Workshop in die Praxis Cornelius Hinze & Team. Sie sehen: Bei den »Sternen des Südens« gibt es jede Menge zu entdecken!

Ein ebenso entspannter wie anregender Tag wartet auf Sie – ein Tag für Genießer, Entdecker und Shoppingfans. Schauen Sie im Lehenviertel vorbei und lernen Sie neben den vielen tollen Produkten und Dienstleistungen die Menschen kennen, die die »Sterne des Südens« ausmachen. Wir freuen uns auf Sie!