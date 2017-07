In diesen beiden Nächten wird eine ganze Menge an Meteoren aus dem Sternbild des Perseus das dunkle Firmament erhellen. Lassen Sie sich dazu von sphärischen Klängen, chilliger Musik, einem magischen Begleitprogramm, Cocktails und einer eigens dafür entworfenen Licht-Kunst im Burghof verzaubern. Beginn ist an beiden Abenden um 20.00 Uhr, die Licht-Kunst startet mit der Dämmerung.