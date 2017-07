Der August ist Sternschnuppenzeit – immer wieder huschen sie über den Himmel. Viele Menschen wünschen sich etwas, wenn sie eine Sternschnuppe sehen. Doch was sind diese hellen Streifen, die urplötzlich am Himmel auftauchen, um kurz darauf wieder zu verschwinden? In der Führung können die Besucher die kosmischen Boten beobachten und auch einmal echte Meteorite in die Hand nehmen