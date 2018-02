× Erweitern Stick in Mind

STICK in MIND - das ist Instrumentalmusik der unterschiedlichsten Stilrichtungen mit zwei Gitarren und Schlagzeug: Blues und Jazz mischt sich mit Pop und Rock.Die Kompositionen aus der Feder von STICK in MIND erklingen mit unterschiedlichen Gitarren mal feurig-temperamentvoll mit spanischem Flair, mal verträumt balladesk. Groovige Rock-Stücke reißen das Publikum genauso mit wie irisch angehauchte Melodien.Wie im Jahr zuvor werden Ricky Jenkner und Jörg Oberascher auch 2018 wieder von einem Gastmusiker unterstützt: abwechslungsreiche Schlagzeug- und Percussion-Rhythmen sorgen für zusätzliche Überraschungselemente.Instrumentale Eigenkompositionen, leidenschaftlich und authentisch vorgetragen, werden im Live-Programm durch eine Bilduntermalung umrahmt und verwandeln diesen Konzertabend nicht nur akustisch sondern auch optisch in ein Erlebnis.Lassen Sie sich entführen in die Welt der Gitarrenmusik zum Träumen, Grooven, Mitklatschen oder einfach nur zum Genießen!STICK in MIND - eine außergewöhnliche Formation musikalischer Vielfalt