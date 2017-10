Stille Tage 2017

Die vierte Auflage der Stillen Tage konzentriert sich in diesem Jahr auf das Thema „Verweilen und Augenblick“. An diesem Nachmittag sind Künstler eingeladen, Erfahrungsräume zu diesem Thema gestalten: Die Klangkünstlerin Alexandra Ott bietet einen Drum-Circle zum Stressabbau und ein Gong-Bad zur Entspannung. Die japanische Choreografin Sawako Nunotani geht in einem Tanz-Workshop der Frage, wie sich in der Bewegung verweilen lässt, und der bildende Künstler Jörg Seemann erkundet den Augenblick in der Collage. Die Teilnahmegebühr ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Stillen Tage 2017, die vom Kulturfonds der Stadt Nürtingen unterstützt werden, werden veranstaltet vom Trägerverein Freies Kinderhaus, dem Künstler-Netzwerk permaneNT und dem Forum zukunftsfähiges Nürtingen.