Stiller Has

Sein Hans im Glück hat Depressionen, Bambi fährt auf Sadomaso ab, und selbst der Teufel muss zur Therapie. Natürlich macht ihn Tischleindeckdich krank, und das Schlaraffenland gibt es nur mit Magenband, aber an „Märli“ will Endo Anaconda trotzdem glauben. Und nebenbei unsere kleine Welt sezieren, auf der Suche nach dem letzten Paradies, „wo's nid so yklemmt isch wie hie.“

Bittersüss sind die Mundart-Verse, in denen Endo Anaconda der Gesellschaft ganz in Tradition der Brüder Grimm seinen Zerrspiegel vorhält. Erzählen mit düsterer Wucht, aber auch mit Selbstironie und nuancierter Poesie vom Leben in einer komplizierten Welt, handeln von den Facetten des Lebens, die er samt ihren Schattenseiten nicht nur aus Büchern kennt. Wie die Neue Zürcher Zeitung einmal schrieb, "Ende Anaconda beschreibt und besingt die Befindlichkeit in der Schweiz wie niemand sonst." Mag die Realität hart und desillusionierend sein, der venusbergerfahrene Troubadour bleibt unbeugsam: "Man muss glauben, dass es etwas Gutes im Menschen gibt. Man muss.", und pocht bar jeder Ironie auf das Argument des Herzens: „Die Liebe ist der einzige Ausweg.“

Endo Anaconda – Stimme

Andi Pupato – Perkussion

Boris Klečić – Gitarren, Tambura, Banjo

Andreas Wyss – Bass

Roman Wyss – Keyboards