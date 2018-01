Die Band "Stiller Has" wird in ihrer schweizerischen Heimat verehrt wie kaum eine andere. Seit 28 Jahren singt Endo Anaconda auf schwyzer-dütsch wortgewaltig und mit einem entsprechenden Organ reine Poesie, mitten aus dem Leben gegriffen. Das reicht von schnoddrigen Betrachtungen zur modernen Informationsflut über Beziehungsgeflechte im Rotlicht-Milieu bis zur eigenen Vergänglichkeit. Stücke wie «Flieder» auf der aktuellen Platte Endosaurusrex (die wie die meisten anderen der mittlerweile 11 Platten auf Platz 1 der Schweizer Charts landete), in dem die heilende Kraft der Liebe zum Thema wird, gehören zum Rührendsten, was Endo Anaconda je geschrieben hat.

Für Endosaurusrex hat sich die Band einmal mehr neu erfunden - ihr Sound ist weniger bluesig und hat dafür mehr Folk- und World-Einsprengsel, die dem Ganzen eine schöne Leichtigkeit geben. Die Platte enthält 12 Lieder über das Glück und die Unmöglichkeit der Liebe zwischen Trubschachen, Budapest und Nowgorod, im Zeitalter der Datingplattformen und Algorithmen. Über die Sehnsucht nach den Helden der Kindheit, als man noch meinte das Böse mit einem Peacemaker aus dem Weg räumen zu können. Über die Unmöglichkeit der Flucht aus der scheinbar sicheren, heimischen Wellnesszone.