57th & 9th

Gäste: Joe Sumner und The Last Bandoleros

Nach der Veröffentlichung seines neuen Albums "57TH & 9TH" wird sich STING auf einem besonderen, variationsreichen Live-Zyklus präsentieren, der Club-Auftritte ebenso wie Konzerte in Theatern und Arenen in aller Welt beinhaltet. STING gastiert am 29. März in der Porsche-Arena Stuttgart.

Auf seiner "57TH & 9TH"-Tour wird er von einer dreiköpfigen Band begleitet, zu der sein langjähriger Gitarrist Dominic Miller, Schlagzeuger Josh Freese und Gitarrist Rufus Miller gehören. Special Guests sind u. a. Singer/Songwriter Joe Sumner und die Tex Mex-Band The Last Bandoleros aus San Antonio.

STINGs zwölftes Solo-Studioalbum "57TH & 9TH", sein erstes Rock/Pop-Projekt seit mehr als einem Jahrzehnt, ist seit dem 11. November im Handel. Die Sammlung von zehn neuen Songs zeigt STINGs stilistische Bandbreite von der rauen, Gitarren getriebenen ersten Single "I can´t stop thinking about you" über die Road Warrior-Symbolik von "Petrol Head" bis zur Hymne "50,000". Mit dabei die bewährten STING-Mitstreiter Dominic Miller (Gitarre) und Vinnie Colaiuta (Drums) sowie Schlagzeuger Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns n' Roses), Gitarrist Lyle Workman und die Backing Vocals von der aus San Antonio stammenden Tex Mex-Band The Last Bandoleros.