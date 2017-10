Stolpersteine in Rottenburg

Seit 1997 erinnern in vielen deutschen Städten im Boden eingelassene, 10 x 10 cm große Messingtafeln an verfolgte und ermordete NS-Opfer vor deren letzten Wohnhäusern. Der Künstler Gunter Demnig aus Köln hat diese „Stolpersteine“ entworfen und bisher Tausende in zahlreichen deutschen und ausländischen Städten verlegt, so auch in Rottenburg am 25.06.2014. Mit einem Vortrag und einem anschließenden Stadtrundgang zu den 10 Stolpersteinen soll an das Schicksal der Opfer erinnert sowie über die Lebensumstände und die Zusammenhänge von Verfolgung und Widerstand in Rottenburg in der Zeit von 1933 bis 1945 berichtet werden. Aber auch zu den jüngsten Ereignissen und der (Stolperstein-) Widerstände in Rottenburg soll ein Bezug in die Gegenwart hergestellt werden.

Referent: Andreas Kroll, Initiator der Stolpersteine Rottenburg, Vorstandsmitglied KZ Gedenkstätte Hailfingen-Tailfingen.

Dauer ca. 1,5h.

In Kooperation mit dem Verein KZ Gedenkstätte Hailfingen-Tailfingen e.V.