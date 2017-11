× Erweitern Stoned

Unter dem Motto "Lets spend the Night together?" präsentiert die Rolling Stones-Coverband Stoned aus Ludwigsburg ihre “Honky Tonk Revue“ in der Gaststätte “Tübinger Hauptbahnhof“. Die Gruppe aus Ludwigsburg existiert bereits seit 35 Jahren und gehört zu den beliebtesten Live-Bands im süddeutschen Raum. Nicht nur die originalgetreue Live-Interpretation der Stones-Lieder und die heiße Bühnenshow, sondern auch ihre mitreißende Art, das Lebensgefühl der 60er und 70er aufleben zu lassen, hat sie zu Lieblingen einer großen Fangemeinde gemacht. Auf das Tübinger Publikum wartet wie in jedem Jahr, eine spaßbetonte, Gänsehaut erzeugende, energie- und emotionsgeladene Rock’n Roll Show mit eingebauter Hexenkesselgarantie.