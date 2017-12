Storno+Storno invites The Guys from Mainz

× Erweitern Storno + Storno

Die Stuttgarter Lennard Fiehn und Lucas Klein als Storno+Storno treffen auf Valentin Melvin und Charly Härtel aus Mainz.Bereits vor ihrem Studium an der HMDK Stuttgart spielten Fiehn und Klein regelmäßig und gelegentlich ergänzt durch Melvin an Klavier oder Bass in verschiedenen Besetzungen miteinander. Letzterer absolvierte im vergangenen Jahr das Precollege an der Hochschule der Künste Bern unter anderem bei Professor Colin Vallon und studiert seit Oktober 2017 an der Hochschule für Musik Mainz gemeinsam mit Charly Härtel, der am heutigen Abend das Trio zum Quartett ergänzt.Gespielt werden ausschließlich Kompositionen des amerikanischen Broadway Komponisten Jerome Kern - interpretiert im Stil des traditionsbewussten modernen Jazz.

Lennard Fiehn - TenorsaxofonValentin Melvin - KlavierCharly Härtel - KontrabassLucas Klein - Schlagzeug