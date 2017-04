Storytelling im Improtheater

Improspieler*innen sind Multi-Tasking-Talente, denn unser Gehirn ist immer mit mehreren Dingen gleichzeitig beschäftigt: Eine glaubhafte Figur darstellen, Text produzieren und den Verlauf der Geschichte vorantreiben. Gerade letzteres kann sich als knifflige Angelegenheit erweisen. Wenn wir uns ständig fragen, was als Nächstes passiert, geht die Leichtigkeit des Moments verloren. Wenn wir allerdings ohne jeglichen Sinn für Dramaturgie einfach vor uns hin spielen, dreht sich die Geschichte im Kreis. Die Frage ist: Wie können wir im Moment bleiben und unsere Geschichte gleichzeitig mit Entschiedenheit vorantreiben?

In diesem Workshop befassen wir uns mit den Grundlagen von Storytelling, der DNA von Geschichten. Wir stellen uns der Herausforderung, die Balance zwischen dem Konstruieren und dem Entdecken von Geschichten zu finden – und wie wir es dabei schaffen, mit unseren Partner*innen in Kontakt zu bleiben. Ziel ist es, sich gegenseitig zu inspirieren, neugierig zu sein, Dinge zu hinterfragen und zu spielen, spielen, spielen.

Jim Libby (Wien/Österreich) ist in Würzburg ein immer wieder gern gesehener Gast. Ein Highlight seiner vielen Besuche war die Produktion Zwischen frechem Volke für das Mainfranken Theater im Jahr 2011. Gemeinsam mit Nadine Antler (Der Kaktus/Würzburg) hat er das erste vollimprovisierte Performance-Stück inszeniert, welches in das Repertoire eines Stadttheaters übernommen wurde. Einen besonderen Namen machte sich Jim Libby als Mitbegründer der Rocket Sugar Factory, der English Lovers (Wien/Österreich) und für das erste vollimprovisierte Radio Drama A Time To Dance für die BBC in London (Sony Acadamy Award Nominee).

Zeitplan:11.00 Uhr – 14.00 Uhr15.15 Uhr – 18.15 Uhr