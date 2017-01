In allen Gassen der Altstadt: Gruppen der Narrenzunft, Vereine, Fasnetskapellen, Cliquen und Stammtische, Jung und Alt ziehen mit originellen Verkleidungen durch die Straßen und Gassen der Narrenstadt Rottenburg. Über 30.000 Besucher erfreuen sich jedes Jahr an diesem Spektakel bei der größten Straßen-Fasnet in der Region.

Infostand der Narrenzunft auf dem Marktplatz.