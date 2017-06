× Erweitern Street Food Festival

In den USA und in England gehören Street Food Festivals schon längst zur Tagesordnung. Das Street Food Festival verkörpert einen dynamischen, demokratischen und spannenden Ausdruck einer weitreichenden Ernährungskultur, die auf Straßenniveau stattfindet. In ihren Gerichten spiegelt sich die Vielfalt aus unterschiedlichen Essenskulturen dieser Welt wieder.Egal ob Food Truck, Küchenchef oder passionierter Hobby-Koch – bei einem Street Food Festival kommen verschiedene Kulturen, Generationen und soziale Schichten an einem Ort zusammen und bieten besondere und internationale Genüsse aus der ganzen Welt an. Ein Fest ganz im Zeichen des internationalen kulinarischen Genusses.