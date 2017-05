Streetfood Festival Sinsheim

× Erweitern Streetfood Festival Mosbach

Die Zeiten von einfallslosem Fast-Food sind vorbei. Pommes und Wurst werden durch Delikatessen ersetzt und erheben Street-Food zu einer globalen Bewegung, die auch vor Sinsheim nicht halt macht.

Wie vielfältig diese Art des mobilen Kochens sein kann, war schon im Januar auf dem Schwimmbad-Parkplatz zu erleben – nun präsentiert sich erneut die Mosbacher Agentur nsp eventtime mit einem Street-Food-Festival als größte internationale Gaststätte. Wo kann man schon an nur einem einzigen Wochenende kulinarisch um die Welt reisen und dazu noch gemütlich im aufgestuhlten Biergarten sitzen bei musikalischer Unterhaltung?

Die musikalische Unterhaltung ist dezent, die Stimmung locker, die Atmosphäre familiär und die Sonne dreht hoffentlich an diesem Juniwochenende ordentlich auf. Ich kenne die Sinsheimer als »offen, neugierig und sie probieren alles aus« so Thomas Kohlhepp, Geschäftsführer von nsp eventtime. Chicken Yassa, ein sauer eingelegtes Hähnchen etwa, oder auch Benachin, eine Mischung aus deftigem Reis, Fleisch und Tomaten. Burger in allen Varianten, Pulled Pork, Maultäschle, Veggie, Knödelvariationen oder Kartoffeln, eine wahnsinnige Vielfalt umfasst das Angebot. Dazu reicht die Küche noch über ein internationales Angebot aus verschiedensten Kontinenten.

Winzer der Region mit heimischen Köstlichkeiten

Heimische Köstlichkeiten gibt es natürlich ebenfalls zu entdecken. Verschieden Winzer bieten Weine in verschiedensten Varianten an. Der Veranstalter nsp eventtime präsentiert freitagabends ab 19 Uhr Livemusik. »Blues Box« heizen dem Publikum mit Rock, Blues und Country ein. Samstagabend steigt dann die eventtime Festival Partynight mit DJ Nutsgroove ab 19 Uhr. Das alles mit einem Standard Getränkeangebot über Craft Beer bis hin zur eventtime Bar.