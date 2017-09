Streicherkünstler - Stars aus Taiwan

Taiwan, auch Ilha Formosa genannt, die „schöne Insel“, liegt im Schnittpunkt vielfältiger geographischer Gegebenheiten, Kulturen und ethnischer Gruppen am Rande Asiens und des Pazifiks. Im selben Geiste zeigt das Konzertprogramm ein buntes Spektrum der Romantik aus dem 19. Jh. bis zu der jüngsten Gegenwart, in der Manier von Deutschland, Ungarn und Taiwan, mit Werken von J. Brahms, Z. Kodály, B. Bartok, sowie Kompositionen von Tyzen Hsiao, Jing Peng und Ching-Ju Shih.Hervorragende taiwanische Streicherkünstler präsentieren diese Stücke gemeinsam mit dem Jade Quartett Stuttgart, wobei man eine eigenartige romantische Empfindung aus der fernöstlichen „schönen Insel“ zu bewundern erwarten darf.

Mon-Puo Lee Cellist2016, 3. Preis, George Enescu International Competition-Cello2015, 2. Preis, ISANGYUN International Competition-Cello in Tongyeong2014, Aufnahmen bei Kornberg Academy; 2016, Aufnahme bei Verbier Academy

Richard Lin Violinist2016, 5. Preis, Wieniawski International Violin Competition2015, 3. Preis, Joseph Joachim International Violin Competition in Hannover2013, 1.. Preis,Sendai International Violin Competition

Han-Wen Yu Pianistin2016, Preis für die beste Klavierbegleitung, George Enescu International Competition2016, 1. Preis (mit Mon-Puo Lee), in Kiejstut Bacewicz International Chamber Music Competition in Lódz2014, 1. Preis (mit Seungwon Lee), in Clara Schumann Duo Competition

Jadequartett:Hanlin LIANG/ Violine, Viola, Hyunji You / Violine, Igor Michalski / Viola, Shihyu Yu-Holz / Violoncello2007, 1. Preis beim Internationalen Interpretationswettbewerb für zeitgenössische Streichquartette „Klangbrücke in München2005, 3. Preis, 5th Osaka International Chamber Music Competition, „Musiker des Jahres 2005“2004, l. Preis beim deutschlandweiten Hochschulwettbewerb