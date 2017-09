Streuobstwiesen - ein Paradies vor Marbachs Haustür

Ausstellung im Rahmen der Marbacher Apfelwochen vom 18.10. – 02.12.2017. Marbach ist nicht nur Schiller und Wein, in Marbach sollte auch der Vater Schillers und das Anlegen von Streuobstwiesen nicht aus den Augen verloren werden. Streuobstwiesen bedeuten lebendige Natur für alle. An Wochenenden - besonders im Mai - flanieren hunderte Marbacher in den nahen Obstwiesen im Löhrle oder am Kirchenweinberg. Vielerlei Tierarten kann man dort beobachten, den Steinkauz, den Grünspecht, den Pirol. Einst waren dort auch Wiedehopf und Wendehals zahlreich anzutreffen. Streuobstwiesen, das sind Wiesen bestanden vor allem mit hochstämmigen Apfelbäumen und Birnbäumen. Und Marbach hat eine besondere Beziehung zu den Streuobstwiesen. Der Vater von Friedrich Schiller, unserem „Stadtheiligen“, der Militärarzt Johann Caspar Schiller war es schließlich, der sich unbeirrt und sehr wirksam für die Einführung des Streuobstbaus eingesetzt hat. Johann Caspar Schiller hat sogar ein dickes Buch über die Apfelkultur geschrieben mit vielen ästhetischen Abbildungen. Der alte Schiller wurde nicht müde, vom Nutzen des Apfelanbaus zu sprechen. Er ist der Wegbereiter der heute noch existenten vielen Apfelwiesen im Land und damit verdanken wir ihm, dass wir Apfelmost und Apfelsaft genießen können. Johann Caspar Schiller zu Ehren wurde in Marbach Schillers Obstbaumgarten angelegt, nur etwa 100 Meter hinter dem LiMo. In den letzten Jahrzehnten sind viele Streuobstwiesen mit Häusern überbaut worden, auch in Marbach, etwa im Hörnle oder Kirchenweinberg, im Bottwartal und im übrigen Kreisgebiet. Landesweit ist in den letzten 50 Jahren sogar mehr als die Hälfte der alten Streuobstbäume vernichtet worden. Die Kränze der Obstwiesen um Dörfer und Städte sind nicht nur lebendige Schmuckstücke, wenn die Bäume im Frühlingsweiß schäumen. Streuobstwiesen sind ein wichtiger Beitrag, die biologische Vielfalt zu erhalten. Dazu hat sich die Bundesregierung 2007 verpflichtet. Wenn wir das anerkennen, müssen wir überlegen, wie Streuobstwiesen sinnvoll in ein Wirtschaftskonzept eingebunden werden können. Jeder von uns kann dazu beitragen, Streuobstwiesen zu schützen. In der Ausstellung zeigt der NABU, was wir alle für den Schutz der Streuobstwiesen tun können. Versuchen Sie doch einmal den Streuobst-Apfelsaft, die köstlichen Obstweine, erfrischenden Cidre oder Apfelschnitz. Es gibt viele leckere Erzeugnisse, die auf unseren Streuobstwiesen heranwachsen. Begrüßung durch Bürgermeister Jan Trost. Einführung: Dr. Klaus Ruge mit Vorstellung des NABU-Buches „Apfel-Land – Geschichten von der Streuobstwiese“. Jörg Geiger von der Manufaktur Geiger in Schlat spricht über „Edle Tropfen von der Streuobstwiese“. Die Ausstellung endet mit einer Finissage am Samstag, 02.12.2017 um 16.00 Uhr.