Strohballen WM - TSV Götzingen

Zum mittlerweile vierten Mal wird der TSV Fortuna Götzingen im Jahr 2018 seine einzigartige Strohballen-WM durchführen. Bei dem weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt geworden Spektakel wird in einem Kleinfeld Fussball gespielt welches von großen Strohballen als natürliche Bande unmgrenzt ist. Dieses besondere Spielerlebnis zieht jedes Jahr viele Teilnehmer zum Sportgelände des TSV Götzingen.

Bei dem Event welches über 2-3 Tage Fussballspiele für alle Alterklassen von jung bis alt bietet is das Highlight definitiv der Freitag Abend an dem in Kooperation mit der Distelhäuser Brauerei in einem Freizeitturnier um den "DISTELHÄUSER CUP" gespielt wird, hier stehen für die Gewinner attraktive Preise bereit. Gegen Ende des Turniers wird fließend in die TSV Summernight Party im Festzelt übergegeangen.

Der Samstag steht im Namen des Jugend- und Mädchenfussballs, es finden Turniere aller Alterklassen statt. Der Tag wird durch einen Dorfabend mit musikalischer Umrahmung abgerundet.