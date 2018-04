Studium Generale: Das Jahr der Enttäuschungen: 1968 in den USA

Vortrag von Prof. Dr. Georg Schild, Universität Tübingen. Für die Vereinigten Staaten war 1968 ein Jahr voller Katastrophen und Enttäuschungen: Die Tet-Offensive hatte Ende Januar offenbart, wie schlecht der Vietnam-Krieg verlief, im April wurde der Bürgerrechtsführer Martin Luther King und im Juni der demokratische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy durch einen Attentäter ermordet. Während es in vielen Städten zu Unruhen kam, drohte zudem der demokratische Nominierungsparteitag im Chaos zu versinken. Wie konnte es dazu kommen und wie erinnern sich die Amerikaner heute an „1968“? Diese und weitere Fragen wird Schild in seinem Vortrag beantworten.

• Ort: HS 21, Kupferbau, Hölderlinstraße 5, Tübingen

• Eintritt: frei

• Eine Vorlesung im Rahmen der Studium Generale-Reihe 1968 - Geschichte und Mythos eines Jahres der Universität Tübingen, an der sich das d.a.i. gerne beteiligt.