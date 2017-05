Study Group: Der Preis des Ruhmes

Vorwürfe, Gier und Korruption - das sind die Ausgangspunkte der Study Group mit Laurence Stallings und Scott Stelle. Sie diskutieren die aktuelle politische Lage mit ihrer Abwärtsspirale des Vertrauens und dem wachsenden Zweifel an Institutionen. Die zunehmende Polarisierung in der Politik wird ebenso Thema sein, wie Kritik an wirtschaftlichen Entwicklungen. Diskutieren Sie am Fr. 30.6. um 18:45 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen über diese brisanten und hochaktuellen Themen!

In englischer Sprache