Study Group: Der Preis des Ruhmes

Ausgangspunkt der Study Group mit Laurence Stallings und Scott Stelle ist die aktuelle politische Lage in den USA. Es ist zu beobachten, dass das Vertrauen und der Glauben an Institutionen abnehmen. Auch die politische und wirtschaftliche Lage befindet sich in der Kritik. Interessierte sind eingeladen, am Fr. 28.7. um 18:45 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen über diese brisanten und hochaktuellen Themen zu diskutieren.

In englischer Sprache