Ausgangspunkt der Study Group mit Laurence Stallings und Scott Stelle ist die aktuelle politische Lage in den USA. Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ist fast keine Woche vergangen, in der sein Twitter-Account keinen Skandal ausgelöst hat. Die Bevölkerung ist gespaltener denn je, wozu auch die populistische Rhetorik von Trumps Wahlkampf beigetragen hat. Auch die Innen- und Außenpolitik folgt noch keinem geradlinigen Kurs. Am Fr. 27.10. um 18:45 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen können Interessierte über diese brisanten und hochaktuellen Themen diskutieren.

In englischer Sprache