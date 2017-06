× Erweitern Foto: Musikpark

Der Donnerstag im Musikpark beginnt in der ersten Öffnungsstunde mit freiem Eintritt und Happy Hour auf Cocktails & Pizza!

Außerdem bekommt man mit dem Codewort »Party on« einen Getränkegutschein und ein farbiges Leuchtband das den Flirtstatus symbolisiert. Grün bedeutet »I want you«, Gelb »Try it - but first I need a drink!« und die roten Bändchen stehen für »No way, just Party!«