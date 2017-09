Stummfilm-Nachmittag: Mickey Mouse & Friends

Die Erfolgsgeschichte von Mickey Mouse und Walt Disney begann vor fast genau neunzig Jahren mit „Steamboat Willie“. Verlief der Erfolg von Walt Disney mit seinen Produktionen zu Beginn noch schleppend, konnten Mickeys aufregende Abenteuer auf Kater Karlos Dampfer erstmals das Publikum begeistern. Auch jetzt, ein knappes Jahrhundert später, haben die ersten Auftritte der Disney-Figuren nichts an Witz verloren und bringen noch immer Groß und Klein zum Lachen. Das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen zeigt am Sa. 21.10. um 15:00 Uhr und 17:00 Uhr einige der ersten Filme aus der Geschichte von Disney: Mit dabei sind u.a. Oswald der lustige Hase und natürlich Mickey Mouse. Aufgrund der großen Nachfrage der letzten Jahre werden in diesem Jahr zwei Vorstellungen angeboten.