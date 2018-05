Stummfilmkonzert-Festival: Die kleinen Strolche

Kino mit Livemusik von Stephan Graf von Bothmer am Piano.

„Die kleinen Strolche“ ist die erfolgreichste Filmserie der Kinogeschichte. Die Filme holen die Kinder in ihrer Lebenswelt ab, sie kommen nicht altklug sondern als lebendige Kinder mit Ängsten, Angebereien und rührender Fürsorglichkeit. Arme und reiche, farbige und weiße, Mädchen und Jungen so zu inszenieren war in den 20er Jahren der USA absolut revolutionär.

"Stephan v. Bothmer gehört zu den angesagtesten Stummfilmmusikern in Deutschland." (Komische Oper Berlin) Der Pianist füllt Konzertsäle auf fünf Kontinenten mit seinen spektakulären Stummfilm-Konzerten. Bisher hat er über 600 Stummfilme vor über 110.000 Gästen vertont. Das hätte er sich selbst nie träumen lassen. Es sind einfach immer mehr geworden.

Weitere Informationen >

Reservierungen: info@eliszis.de