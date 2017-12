Stunde der Kirchenmusik

Das Ensemble Louange musiziert zusammen mit Rudolf Guckelsberger Olivier Messiaens „Quatour pour la fin du temps“ (Quartett für das Ende der Zeit), ein achtsätziges kammermusikalisches Werk für Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier. Messiaen vollendete das Quartett als Insasse des deutschen Kriegsgefangenenlagers in Görlitz. Die Uraufführung des Werks fand im Lager in Görlitz am 15. Januar 1941 vor ca. 400 Kriegsgefangenen statt, Messiaen selbst übernahm den Klavierpart.