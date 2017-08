Sturmfrei U18

Das neue Schuljahr startet und damit beginnt für Euch die letzte Runde vor dem langersehnten Abi. Bevor es aber „Augen zu und durch“ heißt, bietet das Top10 euch schon bei der Sturmfrei Pre Abi die Möglichkeit das erste Geld für Euren Abiball zu sammeln.

Jede angemeldete Schule bekommt von uns ein Codewort, das ihr ganz easy über Whatsapp, Snapchat, Instagram in allen möglichen Gruppen an alle Eure Freunde verschicken könnt. Das Codewort kann bis zum 7. September 17:00 Uhr an die unten genannte Nummer per SMS geschickt werden, innerhalb von ein paar Minuten erhaltet ihr einen Gutschein aufs Handy, den ihr am Abend des 07.09. dann einlösen könnt. Die Gutscheine werden von uns an der Kasse eingescannt und für jeden eingescannten Gutschein, der über das Codewort Eurer Schule erhalten wurde, bekommt ihr 2€ für Eure Abikasse.

SCHULE ANMELDEN UNTER:

► j.trost@top10nightlife.de

► m.me/top10tue

► SMS an 01771782397 mit dem Codewort " Anmeldung "

Dazu gibt es den beliebten gema steil Bonus (Große Getränke-Aktion).

DOWNLOAD U18 Formular:

http://top10-tuebingen.de/ download/114800

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

KLANGRAUM:

Black & Mixed Music by DJ Webster

KLUBRAUM:

House, EDM, Electro by Envi

FIESTA:

Party-Tunes by TBA

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

*Die U18 - Vereinbarung ist nur in Verbindung mit der Ausweiskopie eines Erziehungsberechtigten gültig und bei uns gilt grundsätzlich immer nur ZWEI PERSONEN DIE BEAUFSICHTIGT werden dürfen!

** Mit Partypass ist der Einlass bis 22 Uhr und der Aufenthalt im TOP10 bis 0 Uhr möglich. Alle Partypässe die bis 0 Uhr nicht abgeholt werden, werden an die Behörden übergeben.