Stuttgart Blicke: Herr Mörike in Stuttgart

Eduard Mörike zog gerne um, und das vorzugsweise nach dem Motto: „Vom Land in die Stadt und von der Stadt aufs Land“. Die Stadt, um die er dabei immer wieder kreiste, war Stuttgart. Hier ging er auf das Gymnasium und unterrichtete am Königin-Katharina-Stift, hier lebte er mit Frau, Töchtern und Schwester und empfing viele Besucher. Und hier schrieb er bedeutende Werke, allen voran Das Stuttgarter Hutzelmännlein. In diesem liebenswerten Märchen schenkte Mörike der Stadt Stuttgart ein Denkmal, und zwar der Stadt der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die damals gerade im Vergehen begriffen war. Der literarische Spaziergang auf den Spuren von Eduard Mörike beginnt am Schauspielhaus und führt – unter Leitung der Sprecherin Dorothea Baltzer von „LitSpaz“ – durch das Zentrum von Stuttgart.

Am 9. April 2017 um 15 Uhr undam 7. Mai 2017 um 15 Uhr

Treffpunkt Schauspielhaus