Auch in diesem Jahr hat die Baden Württemberg Stiftung eine Förderung für Jazzstadt Stuttgart Konzerte bewilligt Schwerpunkte sind „Jugend „ und „Starke Frauen“ was ja auch Schwerpunkte der Kiste sind .Es sind monatlich Zwei Konzerte für junge Bands in der Kiste vorgesehen Wer sich angesprochen fühlt ist auch gemeint und sollte mit Michael Greulich unter: mgjazzstadt@gmx.de Kontakt aufnehmen.

Heute: Stuttgart East Group: Revamping The Classics

"Sie wohnen alle in Stuttgart-Ost, sie haben viel Zeit mit ihrem Instrument verbracht und treffen sich in unregelmäßigen Abständen im Wangener Bürokomplex zu intensiven Jam-Sessions. Ebenso sind alle drei dem Swing verfallen und mischen gerne moderne Klänge und Rhythmen hinzu. Im neuen Kleid werden an diesem Abend Jazz-Standards von 1930-1960 präsentiert.“

Martin Sörös - KlavierFrieder Klein - BassFelix Schrack - Schlagzeugt.b.a. - Saxophon