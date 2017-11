Stuttgart in Sand gemalt

Die neue Sandmalerei-Show Lieben Sie Stuttgart?Bewundern Sie emotionsgeladene Bilder vom Schlossplatz, von der Stiftskirche über dasKunstmuseum bis zum Fernsehturm, vom Neckarpark bis zum Weindorf, von Manfred Rommelbis zu den Fantastischen Vier?Erleben Sie eine in Szene gesetzte Geschichte auf einer Reise durch die Stadt, künstlerischerzählt in Bildern, einzigartig und scheinbar spielend in Sand gemalt.Virtuos, humorvoll, beeindruckend!Mit feinem Sand zaubern die Hände der Sandmalerin Anna Telbukh fantasievolle Geschichten