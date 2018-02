Stuttgart in Sand gemalt

Lieben Sie Stuttgart? Bewundern Sie emotionsgeladene Bilder vom Schlossplatz, von der Stiftskirche über das Kunstmuseum bis zum Fernsehturm, vom Neckarpark bis zum Weindorf, von Manfred Rommel bis zu den Fantastischen Vier?

Erleben Sie eine in Szene gesetzte Geschichte auf einer Reise durch die Stadt, künstlerisch erzählt in Bildern, einzigartig und scheinbar spielend in Sand gemalt. Virtuos, humorvoll, beeindruckend!Mit feinem Sand zaubern die Hände der Sandmalerin Anna Telbukh fantasievolle Geschichten auf eine beleuchtete Glasplatte. Dabei entstehen höchst lebendige Bildergeschichten, die von einer Kamera gefilmt und gleichzeitig auf eine für den Zuschauer sichtbare Großbildleinwand projiziert werden. Dazu erklingt auf die einzelnen Motive abgestimmte Musik, die die Magie derSandbilder stimmungsvoll zur Geltung bringt.Die Stuttgarter Presse schrieb begeistert: "Mit großem Geschick wirft die Künstlerin ihren Sand. Es lohnt sich, ... immer wieder einen Blick auf ihre grazilen Gesten zu werfen. Neben der Leichtigkeit, mit der sich die Sandkristalle ein ums andere Mal zu Bildern ordnen, besteht der Reiz des Abends vor allem darin, zu erraten, was gerade skizziert wird."