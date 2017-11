Stuttgart Kaputtdubben

× Erweitern Zomboy

Kaputtdubben-Floor:

Zomboy (Never say die, Los Angeles)

aUtOdiDakT (Mähtrasher, Kannibalen, NSD Black Label)

Depend on b2b Chuuri (Bassexplosion)

Artox (Walze)

Trappers Delight Floor:

Fät n Skny

Derbe Cojones

Ja, wir haben ihn endlich wieder herbekommen: Zomboy!!!

Der nach Los Angeles ausgewanderte Brite ist neben Skrillex, klar die Nummer 1 weltweit in Sachen Dubstep und wir sind stolz wie Bolle, dass wir ihn zu seiner einzigen (!) europäischen Clubshow in 2017 überreden konnten!

Schon seine ersten beiden EPs 2011 und 2012 schlugen in die Szene ein wie eine Bombe und im Folgejahr katapultierte ihn Terror Squad endgültig in den Dubstep Olymp! In den darauf folgenden Jahren landete er mit jedem weiteren Release einen Genre Meilenstein, vom The Outbreak Album 2014 über das Neon Grave Album 2016 bis zur neuen Ep Rott N’ Roll. Smasher wie Like a b#tch, Invaders, Nuclear oder Lights out bescherten ihm Millionen von Fans und hatten zur Folge, dass man ihn eigentlich nur noch auf Dauertour durch Amerika und wenn überhaupt noch sehr selten auf vereinzelten europäischen Festivals erleben konnte. Weil aber fast jeder Dj, der bisher beim Kaputtdubben gespielt hat gerne wiederkommt (2013 war Zomboy bereits im neuen Rocker am Start), haben wir es geschafft ihn zu einer, für ihn kleinen (aber für uns großen) Clubshow zu überreden!

Dazu gibt es Support und Endgame-Eskalation vom Chef aUtOdiDakT, der gerade seine erste richtige Dubstep EP released hat und ausserdem dieses Jahr schon Platten auf Kannibalen, Mähtrasher, Never say die Black Label und Gold Digger gedropped hat! Riddim Spezialist Depend On spielt B2B mit Old School Lover Chuuri und Zomboy Fan Nr. 1 Artox macht das warm-up!

Wer mehr Bock auf Laser und 808 hat: Auf dem Trappers Delight Floor geben euch auch noch Fät n Skny und Derbe Cojones die neuesten Trap und Future Bass Kracher auf die Ohren!