Stuttgart Kaputtraven

Kaputtraven-Floor:

Haezer (Kannibalen, Mähtrasher, Südafrika)

aUtOdiDakT (Mähtrasher, Kannibalen, NSD Black Label)

Rotze (Mähtrasher)

Trappers Delight Floor:

Fät n Skny

Derbe Cojone

Über 2 Jahre hat es gedauert bis wir Haezer endlich wieder nach Stuttgart bekommen haben! 2 Jahre in denen sich einiges getan hat bei der Kaputtraven-Legende der ersten Stunde: Collabs mit Black Tiger Sex Machine, Proxy, Sir Bob von den Bloody Beetroots, Holly, Aglory oder aUtOdiDakT auf Kannibalen Records und Ende September die neue EP „Ded Haus“ auf Mähtrasher!

Womit sich eigentlich auch der Kreis wieder schliesst, denn hier beim Kaputtraven hatte der Südafrikaner seinen ersten Auftritt in Europa und seine „Commercial Music is dead“ Single 2010 auf Mähtrasher legte einen Grundstein für seine internationale Karriere.

Haezer steht für brachialen Electro wie kaum ein anderer und vermischt seine unverwechselbaren Sägezahn-Synths zunehmend gerne mit Einflüssen aus Techno oder Bass House. Für seine energiegeladenen Sets ist er berüchtigt und wer ihn bei einem der bisherigen Stuttgart-Auftritte erlebt hat wird sich garantiert noch daran erinnern können J

Dazu gibt es Support und Endgame-Eskalation vom Chef aUtOdiDakT, der dieses Jahr schon Platten auf Kannibalen, Mähtrasher, Never say die Black Label und Gold Digger veröffentlicht hat und immer noch jede Menge demnächst erscheinende Bretter in petto hat! Die Mähtrasher Labelveteranen Rotze werden den Abend mit gepflegtem Electro-Techno Geballer einleiten.

Damit aber nicht genug: Auf dem Trappers Delight Floor geben euch auch noch Fät n Skny und Derbe Cojones die neuesten Trap und Future Bass Kracher auf die Ohren!