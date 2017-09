Festliche Eröffnung mit Shida Bazyar Dr. Regula Rapp, Rektorin der HMDK Stuttgart Astrid Braun, Geschäftsführerin des Stuttgarter Schriftstellerhauses, Projektleitung „Stuttgart liest ein Buch“ Bettina Backes, Mitglied des Vorstandes der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg e.V. Am Eröffnungsabend des Lesefestes „Stuttgart liest ein Buch“ steht die Autorin Shida Bazyar aus Berlin im Mittelpunkt. Im Gespräch mit Thorsten Dönges vom Literarischen Colloquim Berlin wird Shida Bazyar über die Entstehung ihres 2016 erschienenen Romans „Nachts ist es leise in Teheran“ sprechen. Das künstlerische Rahmenprogramm gestalten Studierende der HMDK Stuttgart. Das Institut für Sprechkunst und Kommunikationspädagogik unter der Leitung von Prof. Annegret Müller trägt Passagen aus dem Roman vor. Die Studierenden haben das Buch in das Semesterprogramm integriert und präsentieren das Ergebnis ihrer kreativen Auseinandersetzung. Die Sprecherinnen: Janina Picard, Jule Hölzgen und Caro Mendelski Nima Farahmand Bafi, Klavier (Absolvent der Klasse Prof. Péter Nagy) Johannes Werner, Percussion (Absolvent der Klasse Prof. Marta Klimasara, Prof. Klaus Dreher, Prof. Jürgen Spitschka) Im Anschluss lädt das Schriftstellerhaus zu einem kleinen Empfang. Eine Veranstaltung des Schriftstellerhauses Stuttgart in Zusammenarbeit mit der HMDK Stuttgart. www.stuttgarter-schriftstellerhaus.de