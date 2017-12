Warum wurde 1916 die Metzelsuppe verboten? Was war ein Steckrübenwinter? Was sind „Zibeba“ oder „Saure Rädla“? Und was ist überhaupt ein „Erbschleicherexpress“?

Wenn Sie diese und andere Fragen – ob auf Schwäbisch oder Hochdeutsch – beantworten können, dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir versprechen Ihnen jede Menge Fragen, noch mehr Antworten, nützliches und unnützes Wissen, viel Spaß und leckeres Essen. Und wer weiß, vielleicht sind Sie am Ende des Abends dann unser „Super-Käpsele“!

Die Schauspielerin und Autorin Stefanie Stroebele hat sich für unseren Ratespaß im Kessel auf die Suche gemacht und ist dabei auf kuriose Geschichten, lustige Begebenheiten und interessante Details gestoßen, die viel Material für ein witziges und informatives Quiz über die Schwabenmetropole bieten. Gemeinsam mit dem Schauspieler Andreas Klaue, der zusammen mit ihr durch den Abend führt, werden Sie von den beiden in die spannende Geschichte unserer Stadt und ihrer Menschen quer durch die Vergangenheit und Gegenwart geführt. Gehen Sie mit Stefanie Stroebele und Andreas Klaue auf Erlebnistour und wundern Sie sich nicht, wenn Sie danach die Stadt mit neuen Augen sehen.

Für ihr leibliches Wohl ist auch gesorgt: Während Sie im Restaurant Leonhardts am Fuße des Fernsehturms sich auf den geistigen Weg zum „Super-Käpsele“ machen und Etappe für Etappe nehmen – sprich: Frage für Frage beantworten – verwöhnt Sie das Personal des Leonhardts zwischen den Spielrunden mit einem leckeren schwäbischen Menü. Wer Spaß am Raten hat und gerne kulinarisch unterwegs ist, den heißen wir bei „Stuttgart sucht das Super-Käpsele“ herzlich willkommen!