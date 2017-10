Stuttgarter Buchwochen 2017

Ein Königreich voller Literatur

Die Stuttgarter Buchwochen begrüßen den Ehrengast Spanien

Die 67. Stuttgarter Buchwochen freuen sich in diesem Jahr über Besuch aus von der Iberischen Halbinsel:

Vom 9. November bis 3. Dezember 2017 präsentieren die Veranstalter – der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-Württemberg e.V., und das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg – im Stuttgarter Haus der Wirtschaft das Gastland Spanien. Auch darüber hinaus bieten die Buchwochen ein abwechslungsreiches und reizvolles Programm.

Den Auftakt machen am 9.11. Susanne Lange und das Sprecherduo Lilian Wilfart & Wolfgang Tischer mit der Veranstaltung „Nicht nur gegen Windmühlen – Ein Abend mit Don Quijote“. Gleich danach setzt sich Elia Barceló in „Das Licht von Marokko“ mit einem dunklen Kapitel spanischer Geschichte auseinander. Der Lyriker und Übersetzer José F.A. Oliver und der Ausnahmegitarrist und Sänger Jörg Hofmann präsentieren in einer „klangpoetischen Performance“ Federico García Lorcas Lyrik. Paco Roca, der in seinen Werken aus immer neuer Perspektive von Erinnerung und Vergessen erzählt, berichtet aus der Grafic Novel-Werkstatt, André Höchemer moderiert und übersetzt. Einen echten Insiderblick auf Miguel de Cervantes‘ „Don Quijote“ eröffnet der Deutsch-Spanier Guillermo Aparicio. Der mit zahlreichen Preisen geehrte José Ovejero liest u.a. aus seinem neuestem Roman „La seducción“ (dt.: „Die Verführung“). Verena Boos und Paul Ingendaay werfen in ihren Werken als Deutsche einen Blick auf das Land im Süden Europas. Ein Spanisches Verlegertreffen, Vorträge über Teresa von Avila, das Lied „Lili Marleen“ und zu Neuerscheinungen sowie ein „Spanischer Tag“ mit Film, Sprachkursen, Vorträgen und Tapas-Verkostung runden den Auftritt des diesjährigen Gastlands ab. Zum Abschluss liest Wolfgang Tischer aus dem Roman „Carvalho und der tote Mittelstürmer“ von Vázquez Montalbán. Die während der gesamten Buchwochen gezeigte Ausstellung „Miguel EN Cervantes. El retablo des las maravillas – Der Mensch im Werk“ von David Rubín und Miguelanxo Prado will dem Publikum von heute die Gestalt des Schriftstellers Miguel de Cervantes und die Welt, in der er gelebt hat, näherbringen. Weitere Veranstaltungshighlights sind eine „Blind-Date-Lesung“ mit einem Autor oder einer Autorin aus der Shortlist des Deutschen Buchpreises und Lesungen mit Vince Ebert, Susann Sitzler, Karsten Brensing, Franz Hohler, Petra Gerster sowie Christian Nürnberger. Am 25. und 26. November steht das junge Genre „Comic“ im Mittelpunkt. Für das junge Publikum gibt es neben den Schülerlesungen am 3. Dezember den Ritter Rost-Kindertag.