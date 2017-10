Stuttgarter Kammerorchester: Trompetenwanderung

Matthias Foremny, Leitung und Moderation / Wolfgang Bauer, Trompete

Johann Wilhelm Hertel: Konzert für Trompete, Streicher und Basso continuo Nr. 1 Es-Dur Edvard Grieg: „Aus Holbergs Zeit“ Suite für Streichorchester op. 40Toshio Hosokawa: „Voyage VII“ für Trompete, Streicher und SchlagwerkArthur Honegger: Symphonie Nr. 2 für Streichorchester und Trompete ad libitumChefdirigent Matthias Foremny und der gefeierte Trompeter Wolfgang Bauer. Professor an der Stuttgarter Musikuniversität, laden zu einer abwechslungsreichen Wanderung durch Zeiten und Stile. Die Musikerfamilie Hertel aus Thüringen gibt es heute noch. Urahn Johann Wilhelm schuf ein kostbares, frühklassisches Trompetenkonzert. Das Stück des großen japanischen Zeitgenossen Hosokawa ist sogar im Titel eine Reise, mit der Trompete als Reiseleiterin. Griegs populäre Suite ist dagegen eine romantische Expedition in die Zeit des skandinavischen Hochbarock, zum „Shakespeare des Nordens“, dem Dichter Ludwig Holberg. Sehr ernst wird es in Honeggers berührender 2. Symphonie, welche das Grauen des 2.Weltkriegs spiegelt – mit der Trompete als Künderin des Friedens und der Freiheit.Konzerteinführung um 19.15 Uhr