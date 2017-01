Stuttgarter Philharmoniker wenden sich gen Osten

Mythen um Orientalische Gottheiten haben das Programm des Konzerts der Stuttgarter Philharmoniker am Mittwoch, 15. März ab 20:00 Uhr im Beethoven-Saal der Liederhalle inspiriert.

Der Titel von Vincent d’Indys Istar-Variationen für Orchester (1896), eine seiner bekanntesten Orchesterpartituren, spielt auf den Mythos der Babylonischen Göttin von Liebe und Fruchtbarkeit an. Auf der Reise in die Unterwelt passiert sie sieben Tore, vor denen sie jeweils ein Kleidungsstück ablegen muss. Dem Mythos entsprechend lässt d’Indy das Thema seiner orientalischen Variationen erst am Schluss des Zyklus‘ erklingen.

D’Indys Kollege Camille Saint-Saëns reiste in seinen späten Jahren mehrfach nach Nordafrika und Ägypten. Sein fünftes Klavierkonzert, das „Ägyptische“, entstand in Luxor und zitiert nach Aussage des Komponisten auch die Melodie eines nubischen Liebesliedes. Interpretin des Konzerts ist die serbische Pianistin Jasminka Stancul.

Ludwig van Beethoven hatte stets vor sich auf seinem Schreibtisch mit eigener Hand abgeschriebene Inschriften aus dem Tempel der Göttin Neith zu Sais in Unterägypten in einem Rahmen unter Glas. Seine achte Sinfonie bildet den Abschluss des Konzerts.

Am Dirigentenpult steht Howard Griffiths, derzeit Generalmusikdirektor des Brandenburgischen Staatsorchesters und weltweit gefragter Gastdirigent.

Eine Einführung ins Programm findet eine Stunde vor Konzertbeginn im Beethoven-Saal statt.