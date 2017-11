Stuttgarter Saloniker - das Weihnachtsspezial

× Erweitern Stuttgarter Saloniker

Patrick Siben und das SALONIKER STRING AND SWINGORCHESTRA spielen live und unplugged originale X-Mas-Swing-Klassiker wie "Winter Wonder Land", "White Christmas", "Rudolph The Red Nosed Reindeer" sowie traditionellen Jazz von Basie, Ellington, Gershwin, Morton etc.

Der Kapellmeister orientiert sich dabei an der Hitparade der Jazzstandards und nutzt amerikanische Erstausgaben von Band-Arrangements, die Europa seit den Roaring Twenties nicht mehr erreicht haben. Damit entsteht ein prickelnd authentischer Live-Sound, nahe an den Ersteinspielungen auf Schelllackplatte, nur ungleich voller und vielschichtiger. Neben den Top 20 Jazzstandards Worldwide mit "Body And Soul", "All The Things You Are", "Caravan", "Running Wild", "It Don´t Mean A Thing" und "Jumpin´ At The Woodside" erklingt viel Unerhörtes und Verblüffendes!