× Erweitern Foto: Stuttgart Marketing Stuttgarter Weihnachtsmarkt

Einer der ältesten und zugleich größten Weihnachtsmärkte findet sich auf dem Stuttgarter Schlossplatz vom 29. November bis zum 23. Dezember.

Weihnachtlich glitzernde Stände mit liebevoll geschmückten Dächern, funkelnde Lichter, einer der größten Weihnachtsbäume Deutschlands und ein stimmungsvolles Programm finden sich in der Badenwürttembergischen Landeshaupstadt ein.

25 Tage lang versetzt der Stuttgarter Weihnachtsmarkt seine Besucher in vorweihnachtliche Stimmung. Weihnachtliche Waren aller Art, von traditionell bis außergewöhnlich, gibt es an den aufwändig dekorierten Ständen der rund 290 Händler zu kaufen, die sich vom Neuen Schloss über den Karls- und Schillerplatz bis zum Rathaus am Marktplatz erstrecken. Ein Höhepunkt des Stuttgarter Weihnachtsmarktes sind die täglichen Konzerte im Innenhof des Alten Schlosses sowie auf der Treppe vor dem Rathaus. Und auch für Familien ist einiges geboten: Das Kinder-Märchenland auf dem Schlossplatz verzaubert die Jüngsten mit einer echten Mini-Dampflok, nostalgischen Karussells sowie vielen Mitmach-Aktionen wie Schokospieße herstellen, Lebkuchenherzen verzieren, Plätzchen backen oder Kerzen drehen.