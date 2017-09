Das Kulturwerk beteiligt sich am bunten Kulturprogramm der stuttgartnacht und öffnet seine Türen für Entdeckungslustige: Die Jazzchöre Stuttgart und Ettlingen lassen das Kulturwerk swingen und grooven, SwingKultur Stuttgart lernt euch den „Lindy Hop“ und mit dem Bombay Dance Club heißt es „Dance like a Bollywod Star“! “Swingen, grooven, jazzen” - Jazzchöre aus Stuttgart und Ettlingen Ein schmissiges „Straighten up an fly right“, ein schwingendes „Bei mir bist du schön“ oder ein leises „Viva la Vida“: Mit Swing und Groove, mit Latin und Pop, mit Beat und Begeisterung präsentiert der Jazzchor Stuttgart unter der Leitung von Christiane Holzenbecher eine feine Auswahl aus seinem A-Cappella-Repertoire. Mit an Bord ist der von Wolfgang Klockewitz geleitete Jazzchor Ettlingen. Eine Nacht voller Musik, Spannung und Dynamik! Bombay Dance Club mit Schnupperkurs und „Dance with us!” Beim Bollywood-Dancing unter der Leitung von Choreograph Derrick Linco können heute in einem Schnupperkurs erste Schritte und Handbewegungen des Kult-Tanzes ausprobiert werden. Und danach heißt es Dance with us! Bollywood-Dancing mit dem Bombay Dance Club: auf der Bühne zeigt das Team vom Bombay Dance Club was es kann und zeigt Choreos zum Mittanzen! Unter der Leitung von Choreograph Derrick Linco verwandelt sich der Große Saal des Kulturwerks in einen indischen Bollywood-Palast Der Verein SwingKultur Stuttgart lässt die Swingtanz-Kultur in Stuttgart aufleben und steht für begeisterte Tänzer, fröhliche Swingpartys und ein großes Kursangebot für Anfänger und Fortgeschrittene. Die Freude an der 1930er/40er Musik und am verspielten Ausleben des Tanzes auf der Tanzfläche steckt an und lässt einen nicht mehr los. Zwei der verschiedenen Swing-Tanzstile „Lindy Hop“ und „20s‘ Solo-Charleston“