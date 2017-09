Subkultur & Bass

Henk aus Berlin zu Gast in unserer kleinen Tanzhöhle – freut Euch auf echten Hauptstadt-Sound, denn der Mann beschallt jedes Wochenende die dortigen Clubs und Festivals: Kosmonaut, Sisyphos, KitKat oder Wilde Möhre Festival, just to name a few! Kurz vor unserem Date in Heilbronn verschlägt es ihn aber auch mal für ein Booking nach Beirut im Libanon – klingt spannend, und ist es sicher auch. Wir sind gespannt, welche musikalischen Einflüsse Henk von dort ins Buko mitbringt. Ihm zur Seite stellen wir Moritz Scheit – Vertreter echten Heilbronner Sounds!