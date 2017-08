Suchtpotential

Die Ulmer Stadtmusikantin Ariane Müller lernte die Berlinerin Julia Gámez Martin 2011 am Theater Ulm kennen. Beide waren bei der Rocky Horror Show und bei Hair engagiert. Im Frühjahr 2013 schreiben sie ihre ersten eigenen Lieder und im Sommer war ein komplettes neues Programm fertig. Seither sind beide als „Suchtpotenzial“ mit ihrem Programm „100 Prozent Alko-Pop“ zu sehen. Sie wurden Finalistinnen des Troubadour Chanson-Preises, traten in München beim Kulturpreis der Wirtschaft auf, bei der Comedystube in Tübingen und auch beim Bundespresseball in Berlin. 2014 startete gleich mit einem aphrodisierenden Auftakt nach Maß: Der Kleinkunstpreis des Landes BW (Förderpreis) geht an: Suchtpotenzial! Frisch ausgezeichnet ist das Power-Duo nun regelmäßig auf Tournee und hat schon einiges erlebt: 2 Debut-Singles mit Video wurden veröffentlicht (Penisneid, Das Beste am Sommer), bei Bundespräsident Joachim Gauck wurde gespielt und auf Tele 5 die erste eigene Musiksendung im Fernsehen moderiert. Seither gab es weitere umjubelte TV-Auftritte (Gerburg Jahnkes Ladies Night, Bühnensport mit Hannes Ringlstetter, NDR Comedy Contest), produzierte Videos (Frau sucht Bauer, Wutmensch) und noch mehr Preise (Tuttlinger Krähe, Hamburger Comedy Pokal, PRIX PANTHEON 2015). Seit 2015 haben die beiden ihre eigene Mixedshow ‘Comedy-Therapie‘ im Alten Theater Ulm.