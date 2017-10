Südarfika– Das Abenteuer

Als wir aufwachen, hören wir für uns unverständliche Wortfetzen, ein Hahn kräht und Pferde schnauben neben unserer simplen Rundhütte, wo wir die Nacht verbracht haben. Ein weiterer spannender Tag auf dem Hochplateau der Drakensberge bricht an. In Südafrika wartet an jeder Ecke ein neues Abenteuer - ob mit Pferden durch die Bergwelt, mit dem Geländewagen durch die Wüste, oder Auge in Auge mit wilden Tieren auf Walking Safaris. Nervenkitzel pur!

Doch nicht nur atemberaubende Aktivitäten machen das Land zu einem Sehnsuchtsziel vieler Reisender. Da sind die lebendigen Metropolen Johannesburg und Kapstadt mit der Weinregion bei Stellenbosch, der weltbekannte Krüger Nationalpark und natürlich die vielfältigen Kulturen des Landes mit der afrikanischen Lebensfreude der Menschen.