Südklang präs. Ibiza Global Radio

Zwei Frauen und zwei Annas in einem Monat und die garantiert nichts mit dieser einen berühmten Anna aus der Stuttgarter HipHop- Szene irgendetwas gemeinsam haben: Das gab es noch nie im Kowalski. Nach der brasilianischen Anna beim fünfjährigen Jubiläum haben eine Woche später die Südklängler die spanische Anna Tur ins Kowalski eingeladen. Anna Tur ist nicht weniger erfolgreich als ihre Namensvetterin und repräsentiert das balearische Mega-Medium Ibiza Global Radio, der den Insel-Spirit globalisiert und bis in den letzten Winkel der Erde verbreitet. Für Ibiza Global Radio TV ist Anna Tur neben ihrem Status als Ibiza-Ikone als Managing Director tätig und erreicht mit ihrem Programm monatlich 12 Millionen Hörer. Seit die Ibiza-Eingeborene Anna Tur im Jahr 2010 die DJ-Bühnen der Insel betreten hat, kam das quirlige Girl mit ihrer Passion für melodischen, groovigen Technohouse und vollem Einsatz in der Booth schnell herum. Bekanntlich hat man als DJ auf Ibiza ne ziemliche Reichweite, von der manche Fashion-Influencer-Püppchen nur träumen können. Und so wurde Anna Tur immer reicher an Fans und ihr Ruhm schlängelte sich um den Globus wie Ibiza Global Radio, deren Abgesandte sie längst ist. Weiterhin hat sie ihr eigenes Label „Illusion Music“ gestartet und die Label-Diskografe mit ihrer Debüt-Ep „A New Ilusions“ eröffnet. Und wir machen uns in dieser Nacht keine Illusionen: Das wird krass. Wenn Ibiza auf Kowalski trifft, verrutscht nichts.