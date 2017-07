Man nehme einen grandiosen Vokal-Pop-Comedy-Act, einen begnadeten Comedian aus dem Schwabenland, einen langen Kieler und noch einen kurzen Schwaben: fertig ist „Best of Schwaben-A- Cappella-Comedy“! Unter dem Motto „SÜDKURVE lacht!“ präsentieren die FÜENF, Herr Hämmerle (Bernd Kohlhepp) und Helge & das Udo am Freitag, 13. Oktober 2017, um 20 Uhr, einen außergewöhnlichen Comedy-Abend im Glaspalast Sindelfingen. Die FÜENF sind als Vokalspötter ein schwäbischer Exportschlager. Mit eigenen Songs und legendären Trash-Medleys feiern sie größte Erfolge. Ihr Hit „Mir im Süden“ ist die populärste Schwabenhymne aller Zeiten (Platz 11 der SWR1- Hitparade). Bernd Kohlhepp, der schräge Schwabe mit den gefährlichen Geistesblitzen hat es in sich.Seine Figur „Herr Hämmerle“ ist Sänger, Entertainer, Charmeur, Provokateur und Improvisator unter einem Hut. Helge und das Udo, der lange Kieler Helge Thun und der kurze Schwabe Udo Zepezauer,mtreffen sich seit 10 Jahren zur Völkerverständigenden Zweiecksbeziehung. Virtuoser Sprachwitz, geniale Improvisationskomik und begnadete Tierdarstellungen bringen den Saal zum Kochen. Diese Premiere sollten Sie nicht verpassen. Denn die SÜDKURVE lacht zum ersten Mal im Glaspalast.