Südsee, Sehnsucht & Skorbut

× Erweitern Hiss

Wir schätzen HISS seit Jahren. Keine Band mischt hierzulande so gekonnt und mitreißend Musik aus aller Herren Länder mit Rock und Blues wie HISS! Polka´n´Roll! Musik die Laune macht, aus dem Bauch kommt und in die Beine geht! Dazu ironisch-witzige deutsche Texte und ein Sänger mit toller Stimme und Entertainer-Qualitäten.

Zum neuen Programm: Es ist erstaunlich, dass HISS auf den unzähligen Konzerten der letzten Jahrzehnte kaum von ihren Abenteuern auf hoher See berichteten. Dabei trotzten sie Tsunamis und Taifunen, der sengenden Sonne des Südens genauso wie dem erbarmungslosen Eismeer und überstanden gefährliche Begegnungen mit Haien, Schmugglern und Korsaren. Sie zechten und sangen in Cartagena und Wladiwostok, in Kapstadt und Shanghai.

Auf ihrem achten Album und im Konzert erzählen uns HISS endlich von ihren unglaublichen Erlebnissen auf den Meeren und in den Häfen, von der Nützlichkeit des Rums, von Schiffbruch, Abschied und Heimkehr. Wir hören zeitgemäße Seemannslieder, Piratenpolkas, Südsee-Ska, Tiefsee-Tango. Dabei werden wir vielleicht selbst so seefest, sturmerprobt und so stark wie HISS.

HISS sorgt auch im 20. Jahr für gute Laune, zuckende Körper und leuchtende Augen!