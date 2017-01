Südtiroler Heimatsterne

Heimatsterne sind die hellsten und kräftigsten Botschafter, die uns Licht, Wärme und Geborgenheit schenken. Beim gemeinsamen Konzertprogramm „Südtioler Heimatsterne“ präsentieren die fernsehbekannten Stars aus Südtirol Oswald Sattler, Alexander Rier und „Die Vaiolets“ erstmals gemeinsam die Höhepunkte aus ihrer Kastelruther Heimat. Als Gäste sind außerdem die musikalischen Heimatbotschafter „Die Schäfer“ live auf der Bühne mit dabei.

Die Schlager- und Volksmusikstars präsentieren eine musikalische Liebeserklärung an Südtirol und ihre Heimat. Die Gäste erwartet ein zauberhafter Abend für die ganze Familie voller guter Laune, mit Zeit zum Träumen, Abschalten, Mitsingen und Schunkeln.

Oswald Sattler gründete mit 18 Jahren gemeinsam mit Freunden die Kastelruther Spatzen! 18 ausgefüllte Jahre lang war er wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Formation und heimste Goldene Schallplatten, Auszeichnungen und Sieger-Titel ein und schrieb mit der Band Musikgeschichte. Danach kam er als Solokünstler auf die Bühne und überzeugte die Fans mit seiner Art, Lieder über die Dolomiten zu interpretieren. Er gewann den Grand Prix der Volksmusik, erhielte zahlreiche goldene Schallplatten und erhielt sogar zweimal die Goldene Stimmgabel. In seiner Freizeit genießt er die Natur auf der Seiser Alm und tankt, umgeben von seinen Tieren, Kraft für das Tourneeleben. Keiner kann die mächtige Südtiroler Heimat authentischer präsentieren als Oswald Sattler mit seiner ruhigen Art und der harmonischen Stimme.

Alexander Rier, der Sohn von Kastelruther Spatzen-Sänger Norbert Rier, wurde vorgelebt, wie ein Star-Dasein – allen Klischees zum Trotz – auch aussehen kann. Trotz Millionen verkaufter Tonträger und mindestens genauso vieler offener Fan-Herzen stand die Familie für den Kastelruther-Spatzen-Sänger immer an erster Stelle. Kein Wunder also, dass der Zweitgeborene von Isabella und Norbert Rier irgendwann auch Lust bekommen hat in die Musikbranche einzusteigen.

Mit seinem aktuellen Album „Liebe ist mehr“ ist Alexander Rier ein durchweg abwechslungsreiches und vielfältiges Projekt gelungen. Gerade in der heutigen Zeit voller Hektik und Rastlosigkeit, zeugt es von großem Mut, der Liebe wieder ihren angestammten wichtigen Platz zu verschaffen. Denn letztendlich ist und bleibt die Liebe einfach mehr…

Barfuß aufzutreten, ist nach wie vor das Markenzeichen der Schäfer. Dahinter steht ein guter Grund wie Oberhirte Uwe Erhardt immer wieder erklärt: „Wir laufen barfuß, damit wir nie die Bodenhaftung verlieren“. Ihren ersten TV-Auftritt hatte die Gruppe bei Wim Thoelke und seiner legendären Show „Der Große Preis“. Mittlerweile sind sie aus der Branche nicht mehr wegzudenken. Siege bei sämtlichen Fernsehshows und die Goldene Stimmgabel bestätigen die fröhliche und positive Art, wie sie Heimat präsentieren und interpretieren. Mit ihrer aktuellen CD „Wenn ein Schäfer Hochzeit macht“ feiern die Schäfer Uwe, Michael, Bianca und Carla gerade große Erfolge.

Unweit der Dolomiten sind die sympathischen Brüder Patrick und Andreas zu Hause. Mit Gitarre und Akkordeon und zwei traumhaften Stimmen erobern die Vaiolets die Fans aus Schlager und Volksmusik. Sie zählen derzeit zu den meistgespielten Künstlern im Fernsehen und erleben einen kometenhaften Aufstieg. Der Musikantenstadl präsentierte sie ebenfalls als Ausnahmekünstler und beim großen Andy Borg Open Air in Bad Füssing durften sie vor 10.000 Gästen ebenfalls beweisen wie sie ihr Publikum begeistern und den Südtiroler Heimat-Esprit verkörpern.

Lassen Sie sich von den Südtiroler Stars mit ihrer Musik verzaubern, genießen Sie die Bilder der Dolomiten und lehnen Sie sich zurück bei den Geschichten aus der Heimat. Die Südtiroler Heimatsterne werden auch Sie verzaubern.