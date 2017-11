Suff Daddy (Betty Ford Boys / Berlin)

Beats, Instrumentals, HipHop

Kurz vor dem Jahresende kommt in Suff Daddy ein gern gesehener Gast ins Freund & Kupferstecher. Der Wahlberliner steht schon seit 1999 hinter dem Mischpult und produziert. Da er anfangs kaum Rapper für die Vocals fand, konzentrierte er sich vorerst auf Instrumentals. Als er schließlich bei Melting Pot Music unter Vertrag genommen wurde, änderte sich das und er produzierte Beats, auf die unter anderem Miles Bonny und Fleur Earth gesungen beziehungsweise gerappt haben. Auch durch seinen Zusammenschluss mit Dexter und Brenk Sinatra zu den „Betty Ford Boys“ dürfte er dem einen oder anderen ein Begriff sein. Im letzten Jahr veröffentlichte er sein Album „Birdsongs“ via Jakarta Records, das von seinen Reisen durch Australien und Europa inspiriert ist. Unter anderem sind darauf Features von seinem Bandkollegen Dexter und Mayer Hawthorne zu finden. 2016 spielte er zudem einige internationale Shows wie den Boiler Room in London und war als Support für Anderson .Paak unterwegs. Am 16. Dezmber macht er bei uns in Stuttgart halt und verwöhnt uns ab 23 Uhr mit seinen Beats.